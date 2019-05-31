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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, tehlikeli ve metruk yapılar yıkılıyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:55
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, tehlikeli ve metruk yapılar yıkılıyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin bölgesi, 19 Mayıs Mahallesinde yer alan metruk ve tehlike arz eden ve görüntüsü ile çevre kirliliğine sebep olan daha da önemlisi Melikgazi’ye yakışmayan binaların yıkımının yapıldığını söyledi.


’Maili İnhidam’ yani çevreyi tehdit eden durumda olan terk edilmiş binaların bizzat yıkımını iş makinesi kullanarak gerçekleştiren Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi örnek ve referans belediye olarak daha önce mülk sahiplerince boşaltılan 12 ayrı tek katkı gecekondu evlerinin yıkıldığını kaydetti.


19 Mayıs Mahallesi Yağmur Sokakta bulunan metruk evlerin, suç mahalli olmaya uygun ortamlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi ilçesi Kayseri’nin cazibe ve çekim merkezidir. Şehir merkezinde ve kırsal alanlarda harabe ve metruk ve tehlike arz eden yapılar bulunmaktadır. Sahibi dahi zor bulunan binalarla karşılaşıyoruz. Yıkım için gerekli yasal prosedürler uzun sürebiliyor. Bu yapılar ayrıca her türlü suç unsuruna uygun zemin oluşturmaktadır. Hem çevre ve halk sağlığı hem de görüntü kirliliği açısından yıkım çalışmalarımız yasal mevzuat içerisinden yapılmaktadır.” dedi.


Dr. Mustafa Palancıoğlu, tehlike arz eden ve damı çökmüş duvarların büyük bir kısmı yıkılmış yapıların yıkımı için lastikli yükleyici (loder) kepçe, kazıcı-yükleyici, kamyon gibi araçlardan oluşan bir ekibin katılımı ile gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:55
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