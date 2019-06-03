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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir araya gelinerek paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilendi”

Ramazan ayının bereket, paylaşma ve toplum birliğinin en güzel oluşumuna vesile olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:44
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir araya gelinerek paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilendi”

Ramazan ayının bereket, paylaşma ve toplum birliğinin en güzel oluşumuna vesile olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayramların saygı sevgi, dostluk, mutluluk, barış ve birlik, beraberlik ile yardımlaşma duygularının en coşkulu kutlandığı anlamlı günler olduğunu söyledi.


Bayramlar tatil günleri değil


Geleneklerimizde ve kültürümüzde dini bayramların çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, bayramların birer tatil günleri olarak görülmemesi gerektiğini çünkü bayramların sosyal, kültürel ve sosyolojik yapıları olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “ Bayramlar dost ve akraba ziyareti ile başlar. Ancak özünde küskünlüklerin giderilmesine vesile olur. Dost hatırlanır, çocuklar sevindirilir, yaşlıların gönlü alınır, düşkünlere yardım elinin uzatılır. Bu anlamda bayramlar birey ve toplum için önemli günlerdir. “ dedi.


HATIRLAMAK VE HATIRLANMAK


Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yayınlamış olduğu bayram mesajında şunları söyledi.


‘Türk Milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramlarını en içten duygular ile kutlar, nice bayramları sevdikleri ile beraber huzur ve sıhhat içerisinde geçirmelerini niyaz ederim‘

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:44
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