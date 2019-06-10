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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Atık yağlardan, biogaz ile ekonomiye katkı, belediye yatırımlarına mali kaynak”

Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan, işletme ve evlerden atık yağ toplama kampanyasına vatandaşlar ile esnafların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Atık yağlardan, biogaz ile ekonomiye katkı, belediye yatırımlarına mali kaynak”

Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan, işletme ve evlerden atık yağ toplama kampanyasına vatandaşlar ile esnafların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Evlerde ve işyerlerinde kullanılmış kızartma yağlarını topluyoruz. Bu yağların biogaz yapılarak araçlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Sonuç itibari ile ekonomiye katkı sağlıyoruz. Belediye yatırımlarına da mali kaynak oluşmasına imkan tanıyoruz. Daha da önemlisi dışa bağımlı akaryakıt alımını azaltıyoruz.” dedi.


Geri dönüşüm alışkanlığının tamamen eğitim odaklı bir toplumsal olgu olduğunu ifade eden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarı sağlanırsa o derece atıkların verimli bir şekilde toplandığını kaydetti.


Bu nedenle Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanmasında eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, yıllar itibariyle atık yağ toplamada büyük artış gösterildiğini ve bu yılın ilk 4 ayı içerisinde 1375 litre yağ toplanıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
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