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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışanların bayram ikrameyeleri tam ve zamanında ödendiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödendiğini hatırlatanMelikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, referans Melikgazi Belediyesinin çalışmaların alın teri kurumadan maaş, ikramiye ile ayni alacakların ödendiğini kaydetti.


Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor. Bayramlarını kutluyorum. 1071 çalışanın 16 günlük yevmiye toplamı ve ayrıca 75 tl olmak üzere ikramiye ödemesinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldı. bayram alış verişlerine katkı sağlandı“ dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bayramda da belediye işçileri çifte bayram yapacaklarını bundan dolayı da mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
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