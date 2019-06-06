Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "5 ayrı nikah solunumuz ile bayram sonrası nikah taleplerine hazırız”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı sebebi ile azalan nikah törenlerin Bayram sonrası özelikle okulların da kapanması ile yoğunluk yaşanacağını dikkat çekerek; “5 ayrı nikah salonumuz ile nikah törenlerine hazırız gerekli koordinasyonlar sağlandı, tedbirler alında ve görevlendirmeler yapıldı” dedi.

Nikâh işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin önceden Melikgazi Nikâh Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikâh günüdür. Ancak Ramazan ayında mola verilmesi ile Bayram sonrası nikah işlemlerinde yoğunluk yaşanacaktır. Ayrıca okulların tatil edilmesi ile bu yoğunluk daha da artacaktır. Ancak Belediyemiz olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi” diye konuştu.

Hizmeti semtlere götürme anlayışı içerisinde yaptırılan çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisleri içerisinde Nikah Salonlarının olmasına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 nikah memuru tarafından 5 tesis de nikah merasiminin yerine getirildiğini kaydetti.