Melike’nin çizimleri ile yeni bir marka doğdu

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Melike Çengel, özgün tasarımlarıyla adını dünyaya duyuruyor. Çengel, ikinci sınıfta kendi çizim ve kesimleriyle adım attığı giyim dünyasında girişimci gençlerin başarılı işler yapabileceğini ispatladı.

İkinci sınıftayken aldığı “Girişimcilik ve Proje Kültürü” dersinin ardından hocası ve arkadaşlarının desteğiyle bir tane elbise çıkardığını söyleyen Melike Çengel, ’İlk satışımı o elbiseyle yaptım. Sonrası da bu şekilde devam etti. Şuan 200’ü aşkın özgün ürünüm var” dedi. ’’Ben markamı kurarken hiç bu yerlere gelebileceğimi düşünmemiştim’’ diyen Çengel, ’’Yaşım daha çok genç ve sektörde çok fazla beni yaptığım işleri yapan kişi var. Benim onlardan öne çıkmam gerek diye düşündüm hep. Üniversite 3’üncü sınıftayken birinci atölyemi açtım, orası yetmeyince ikinci atölyemi ve ardından da showroomumu açtım. Şu anda markamın adı altında benimle birlikte çalışan sekiz kişi var. Benimle çalışmak isteyen çok saygın markalar da var” ifadelerini kullandı. “Benim bundan sonraki hedefim yurtdışına açılmak’’ diyen Melike Çengel, düşüncelerini şöyle paylaştı: ’’Çünkü Türkiye’de benim yaptığım işi yapan çok insan var. Ben yurtdışında özellikle tesettür modasının eksik olduğunu düşünüyorum. Şu anda da ürünlerimi Almanya, Viyana, İran, Irak, Katar gibi ülkelere gönderiyorum. Asıl amacım yurtdışında da bir showroom açmak.