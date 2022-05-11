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Biyografi Melike Öcalan kimdir nereli? Melike Öcalan hayatı, biyografisi:
Biyografi

Melike Öcalan kimdir nereli? Melike Öcalan hayatı, biyografisi:

Sabah Şekeri programı ile tanınan Melike Öcalan’ın kim olduğu araştırılan konular arasında. Gündemde yer alan isimlerden birisi de Melike Öcalan oldu. Vatandaşlar Melike Öcalan'ın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:26:00 - 2022-05-11 14:27:32
Melike Öcalan kimdir nereli? Melike Öcalan hayatı, biyografisi:

Melike Öcalan 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin yağı reklamını çekti. 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır. 2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

Melike Öcalan tiyatro oyunları hangileri?

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali

2011 - Pir Sultan Abdal - SAKM ( Sadri Alışık Kültür Merkezi )

Melike Öcalan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

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