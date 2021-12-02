Melike Nikbay kimdir? Melike Nikbay nereli? Melike Nikbay hangi görevde?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Bilim ve Teknoloji Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli Destek Komitesi’ne Başkan olarak seçildi. Melike Nikbay, bu göreve atanan ilk kadın, ilk Türk ve en genç bilim insanı oldu. Peki Melike Nikbay kimdir? Melike Nikbay nereli? İşte Melike Nikbay hayatı, kariyeri.

Prof. Dr. Melike Nikbay kimdir?

Melike Nikbay, 1996 yilinda Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 3.lükle mezun olarak 1998’de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği ve 1999 yılında Colorado Üniversitesi Hava-Uzay Bilimleri Mühendisliği bölümlerinden yüksek lisans derecelerini almis, 2002’de doktora çalışmasını Aeroelastik Optimizasyon ve Sonik Patlama alanlarinda tamamlamistir.

1995-1998 yıllarında Arçelik A.Ş.’de ARGE Mühendisligi ve 2003-2004 yillarinda Kalekalıp Savunma ve Havacılık Bölümü’nde ARGE şefliği yapmıştır. 2004 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde tam zamanlı akademik hayata geçmiştir. 2017 yılında profesör olarak atanmıştır. 2011 yılından itibaren Işık Üniversitesi’nde yari zamanlı olarak ders vermektedir. 2008 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı tarafından NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu’nda görevlendirilen Nikbay, halen Mekanik Sistemler, Malzemeler ve Yapılar Teknik Komitesi başkanıdır.

2014-2015 yıllarında Dayton/Ohio’da Wright Patterson Hava Üssü’nde Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuarı’nda görevlendirilmiştir. 2015-2016 yıllarında NASA Langley Araştırma Merkezi’nde Ses-Ustu Uçak Teknolojisi programı kapsamında aeroelastik belirsizliklerin sonik patlama üzerindeki etkileri konusunda proje yürütmüştür. Eylül 2015 itibari ile İTÜ’deki görevine dönmüştür ve halen Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı başkanıdır. 2017 yilinda, Amerikan Havacilik ve Uzay Enstitüsü tarafından “Akademi üyeliği” ödülüne, ayrıca NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu tarafından “Genç Katilimci” ödülüne layik görülmüştür.