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Melih Gökçek’ten Sezgin Tanrıkulu için sert sözler! ‘Defolup YPG'lilerin yanına git’

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:37

Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini devam ettiriyor.

DEAŞ ve YPG/PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşturulurken, bu bölgelerde toprakların asıl sahibi Suriye halkının geri dönmesi için uygun ortam hazırlandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bir bölge oluşturmak için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etmişti.

Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür'' demişti.

Melih Gökçek sosyal medya hesabında konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Gökçek, Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ‘savaş’ ifadelerine karşı, ‘Sezgin Tanrıkulu demek ki sen bu ülkenin insani değilsin. Sen Türkiye’den defolup YPG’lilerin yanına gitsene’ diye tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:37
  1. Suriye
  2. YPG/PKK
  3. DEAŞ
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Mehmetçik
  6. Melih Gökçek
  7. CHP'li Sezgin Tanrıkulu
  8. savaş

YORUM YAZ

  • Kadir Kadir 42 dk önce
    Ulan Melih konuşanda adam olsa, sen de bu milletin malını parasını yedin, malını feto ya peşkes çektin, sen sus herkes konuşsun, bu akitte tam fetocu destekçisi hep haber yapıyor bunu.
  • uyan tcuyan tc57 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
  • hasanhasan1 sa önce
    Mümkünse CHP yide yanına alsın gitsin..
  • EaiEai1 sa önce
    Siyonist kukla si melih sendefol git arabistanda israile

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