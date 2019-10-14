Melih Gökçek’ten Sezgin Tanrıkulu için sert sözler! ‘Defolup YPG'lilerin yanına git’

Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini devam ettiriyor.

DEAŞ ve YPG/PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşturulurken, bu bölgelerde toprakların asıl sahibi Suriye halkının geri dönmesi için uygun ortam hazırlandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bir bölge oluşturmak için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etmişti.

Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür'' demişti.

Melih Gökçek sosyal medya hesabında konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Gökçek, Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ‘savaş’ ifadelerine karşı, ‘Sezgin Tanrıkulu demek ki sen bu ülkenin insani değilsin. Sen Türkiye’den defolup YPG’lilerin yanına gitsene’ diye tepki gösterdi.