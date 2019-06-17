Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tarihi canlı yayın sırasında, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.17 Haziran 2019 Pazartesi 00:03
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tarihi canlı yayın sırasında İmamoğlu'na "Yunan" göndermesi yaptı.
Bu akşam tarihi bir canlı yayında buluşan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun tercih ettikleri kravatlara dikkat çeken Melih Gökçek Twitter üzerinden "Binali Yıldırım'ın kravatı Türk Bayrağı renkleri taşıyor. Kırmızı beyaz. Ekrem İmamoğlu'nun kravatı Yunan bayrağı renklerini taşıyor... Mavi beyaz... Tesadüf" paylaşımını yaptı.
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