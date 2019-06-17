Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi... Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tarihi canlı yayın sırasında, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

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