Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a zor soru: Apo’nun projesi HDP’nin kuruluş gününü sen de kutluyor musun?

Twitter hesabından tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK’yı öven videosunu paylaşan Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin kuruluş gününü kutlamasına sert tepki gösterdi.

Gökçek şunları yazdı;

“Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu HDP'ye mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, ‘Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde, ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum’ dedi. Apo’nun projesi HDP’yi tebrik ettiniz ha! Bravo”

Mansur Yavaş'a zor soru

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yıllar önce Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney, Eşber Yağmurdereli ve Yaşar Kemal’i kahraman, ülküceleri mafya ve çete ilan edenlere “azılılar” diyerek tepki gösterdiği videosunu da paylaşan Melih Gökçek “Mansur Yavaş liderin Kılıçdaroğlu Apo’nun projesi HDP’nin kuruluş gününü kutluyor. Sen de kutluyor musun? CHP’li olmakdan gurur duyuyor musun? Aşağıda ki mansur mu? Bugünkü mansur mu? Hangi mansur?” diye sordu.