0553 313 94 23

Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Anarşi, bağıra bağıra 'geliyorum' diyor"

Sosyal medyadan anarşi konusunda vatandaşları uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:45
Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Anarşi, bağıra bağıra 'geliyorum' diyor"

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kazanması durumunda insanların Kızılay ve Taksim'e çıkamayacaklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı. 

"Şimdi bana inandınız mı?"

Anarşi uyarısını yineleyenMelih Gökçek, "31 Mart’dan sonra Ankara’yı CHP alırsa insanların Kızılay’a çıkamayacağını söylemiştim. Anarşi bağıra bağıra geliyorum diyor. İşte ispatı... CHP Genel Sekreter Yrd. @ugurtuncaychp bakın ne diyor?; "Paris sararırken, Ankara yeşil kalamaz!" Şimdi bana inandınız mı?" ifadelerini kullandı. 

İşte Gökçek'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Kritik uyarı
  5. Anarşizm uyarısı
  6. Twitter
  7. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada şehir endekslerinin değişimi
    1. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    2. Borsada günlük işlemler (2)
    3. Borsada günlük işlemler (1)
    4. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    5. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    6. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    7. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    8. Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya..
    9. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    10. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan..
    11. Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı
    12. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    13. PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı
    14. Gastronomiye lisansüstü destek
    15. Tatvan’da tıp bayramı kutlandı
    16. Malezya ve Singapur arasındaki kara..
    17. "Çözümlerin arandığı bir seçim..
    18. İnegöl bir çok ili geride bıraktı
    19. Tıp Bayramı nedeniyle Özel İmperial..
    20. Vali Gül’den "hekime şiddet" tepkisi
    21. Gürkan, mahalle sakinleri ile buluştu
    22. Organ bağışında Türkiye birincisi oldu
    23. Hemodiyaliz Ünitesinde pastalı Böbrek..
    24. Türkiye istedi! Interpol kırmızı..
    25. Pendik’te boş arazide erkek cesedi..
    26. 10 Burda AVM’den Bilim ve Teknoloji..
    27. Başkan Ertürk’ten sağlık çalışanlarına..
    28. "Biz Mustafa Kemal'in, cumhuriyeti..
    29. Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi..
    30. Muğla’da 6 Bin 430 tüketici şikayeti..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu