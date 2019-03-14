Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Anarşi, bağıra bağıra 'geliyorum' diyor"

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kazanması durumunda insanların Kızılay ve Taksim'e çıkamayacaklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı.

"Şimdi bana inandınız mı?"

Anarşi uyarısını yineleyenMelih Gökçek, "31 Mart’dan sonra Ankara’yı CHP alırsa insanların Kızılay’a çıkamayacağını söylemiştim. Anarşi bağıra bağıra geliyorum diyor. İşte ispatı... CHP Genel Sekreter Yrd. @ugurtuncaychp bakın ne diyor?; "Paris sararırken, Ankara yeşil kalamaz!" Şimdi bana inandınız mı?" ifadelerini kullandı.