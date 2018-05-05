Melih Gökçek'ten Muharrem'e mesaj: İşin başında sınıfta kaldı

YENİAKİT.COM.TR- Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanması sonrası yaptığı konuşmada 'Gerekirse iftiranın danikasını yaparım' sözlerini değerlendiren Gökçek, "Daha cumhurbaşkanlığı kampanyasının başında iftiranın daniskasını yapacağını açıktan ilan ediyor. Yani demiyor ki bana iftira atılırsa ben buna gereken cevabı veririm. ben diyor daniskasını yaparım." şeklinde konuştu.

"Bu sözlerden sonra millet sana nasıl inanacak" diye İnce'ye seslenen Melih Gökçek, "İşin başında sınıfta kaldın" dedi.