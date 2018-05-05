Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Melih Gökçek'ten Muharrem'e mesaj: İşin başında sınıfta kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanına seslenerek, "İşin başında sınıfta kaldın" dedi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:31
Melih Gökçek'ten Muharrem'e mesaj: İşin başında sınıfta kaldı

YENİAKİT.COM.TR- Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanması sonrası yaptığı konuşmada 'Gerekirse iftiranın danikasını yaparım' sözlerini değerlendiren Gökçek, "Daha cumhurbaşkanlığı kampanyasının başında iftiranın daniskasını yapacağını açıktan ilan ediyor. Yani demiyor ki bana iftira atılırsa ben buna gereken cevabı veririm. ben diyor daniskasını yaparım." şeklinde konuştu.

"Bu sözlerden sonra millet sana nasıl inanacak" diye İnce'ye seslenen Melih Gökçek, "İşin başında sınıfta kaldın" dedi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:31
  1. Muharrem İnce
  2. Melih Gökçek
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da hataya yer yok!
    1. Trabzon'da hataya yer yok!
    2. Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    3. 'Kemal Kılıçdaroğlu intikamını aldı'
    4. Dikkat! Meteoroloji uyardı
    5. Sona gelindi! Süre bugün doluyor
    6. İtalya'da çirkin ırkçılık!
    7. Şeftalinin faydaları nelerdir?
    8. Yaya Toure gelecek sezon Manchester..
    9. Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza
    10. Şenol Güneş rotayı belirledi
    11. Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2..
    12. Apple hisselerinde rekor
    13. Fransa'da Emmanuel Macron için zor..
    14. Rusya'da DAEŞ operasyonu!
    15. Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye..
    16. İstanbul'da değnekçi terörü!
    17. Suudi Arabistan gerçek düşmanını..
    18. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta..
    19. "Sizden bu ülkeye fayda yok"
    20. Amerika Mısır'ı ikna etti! Sisi ateşle..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı