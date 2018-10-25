Melih Gökçek'ten cevap geldi: Sabrımı taşırma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Gökçek Twitter hesabından şunları yazdı:

“Ya sabır celle celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum... Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin... Hadi yiğitsen devam et... Sabrımı taşırma... Vallahi tozunu atarım...”

Yazıcı: İş olsun diye görevden almadık

Bugün katıldığı TV programında Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin Gökçek'i aday göstereceği iddiaları için, "Biz onu iş olsun diye görevden almadık" ifadesini kullanmıştı.

Hayati Yazıcı'dan Melih Gökçek açıklaması: Biz onu iş olsun diye görevden almadık