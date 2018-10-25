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Melih Gökçek'ten cevap geldi: Sabrımı taşırma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya sert bir cevap geldi.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:38
Melih Gökçek'ten cevap geldi: Sabrımı taşırma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Gökçek Twitter hesabından şunları yazdı:

Ya sabır celle celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum... Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin... Hadi yiğitsen devam et... Sabrımı taşırma... Vallahi tozunu atarım...

Yazıcı: İş olsun diye görevden almadık

Bugün katıldığı TV programında Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin Gökçek'i aday göstereceği iddiaları için, "Biz onu iş olsun diye görevden almadık" ifadesini kullanmıştı.

Hayati Yazıcı'dan Melih Gökçek açıklaması: Biz onu iş olsun diye görevden almadık

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:38
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Hayati Yazıcı

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  • RamazanRamazan31 dk önce
    Adam haklı...Yıllarını ver, sonra atsınlar bir kenara...Varsa bir karın ağrısı verirsin mahkemeye olur biter...
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