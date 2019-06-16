Melih Gökçek'ten bomba canlı yayın açıklaması: Sırayı şaşırmadan çıkardı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Binali YıldırımEkrem İmamoğlu tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Gökçek; İmamoğlu'nun, 'Bir zarfta dört oy, niçin üçü sayıldı biri sayılmadı? sorusuna, Binali Yıldırım'ın verdiği cevapla tartışmada İmamoğlu karşısında öne geçtiğini belirtti.

Gökçek'e göre tartışmada Yıldırım'ı öne geçiren cevap şöyleydi:

"Nereye itiraz edilirse orası sayılır. Nitekim AK Parti, MHP ve CHP birer ilçeye itiraz etti. Onlarda sayıldı"

Melih Gökçek; Ekrem İmamoğlu'nun programda iki kez 'YSK'nın söylediği fark 24 binden fazla değil.' sözlerine ilişkin de geçmişte yayınlanan videoları paylaşarak, İmamoğlu'nun söylediği 'fark 27 bin, fark 29 bin. ' gibi sözlerini hatırlattı. Gökçek, İmamoğlu'nun programdaki söyledikleri ile 2-0 yenik duruma düştüğünü söyledi.



İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın programdan önce görüştüklerini iddia eden Gökçek, "İğne ucu kadar zekası olan kişi İmamoğlu'nun soruların cevaplarını kenardan (sırayı şaşırmadan) çıkardığını görmüştür." ifadelerini kullandı.

Cevap: FETÖ'yü bilmem!

Gökçek; Binali Yıldırım'ın 'veri kopyalama işi FETÖ işidir, ayrıca Devletin Kozmik odalarına dışardan uzman getiremezsiniz' sorusuna cevap veremediğini hatırlatarak, İmamoğlu'nun, 'FETÖ'yü bilmem' cevabına dair, "Kopyalama dışarıdan uzman getiremezsiniz sorusu cevapsız kaldı." yorumunu yaptı.