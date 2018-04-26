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Melih Gökçek'ten bomba anket! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Muharrem...

"Sosyal medya kullanıcılarının kanaati önemlidir" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Melih Gökçek, "Hangisi FETÖ'cü değil" sorusuna sorarak anket yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:20
Melih Gökçek'ten bomba anket! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Muharrem...

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı twitter'dan çok ses getirecek bir anket düzenledi.

'HANGİSİ FETÖ'CÜ DEĞİL'

Kendisi için tweet aleminin kanaatinin önemli olduğunu söyleyen Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin adlarını vererek hangisi 'FETÖ'cü değildir' diye sordu. 

Gökçek'in düzenlediği ankete çok kısa sürede büyük bir katılım oldu.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:20
  1. Ankara
  2. Meral Akşener
  3. Melih Gökçek
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Muharrem İnce

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