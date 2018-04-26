Melih Gökçek'ten bomba anket! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Muharrem...

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı twitter'dan çok ses getirecek bir anket düzenledi.



'HANGİSİ FETÖ'CÜ DEĞİL'



Kendisi için tweet aleminin kanaatinin önemli olduğunu söyleyen Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin adlarını vererek hangisi 'FETÖ'cü değildir' diye sordu.



Gökçek'in düzenlediği ankete çok kısa sürede büyük bir katılım oldu.