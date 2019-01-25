Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu programa Melih Gökçek mesaj gönderdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Melih Gökçek, "Yapacağım açıklamaların ardından Mansur Yavaş 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" dedi. Mansur Yavaş da Gökçek'e CNN TÜRK'e mesaj göndererek yanıt verdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in açıklamalarına dair bir mesaj gönderdi.

"Benim kaydım ortada"

Mansur Yavaş, konuyla ilgili ''Melih Gökçeki konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz '' ifadelerini kullandı.

"Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum"

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek Gece Görüşü programına gönderdiği mesajda şunları söyledi:

''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, daha konuşmadan niye paniklemiş Bıraksın konuşalım. O işin farkında. Yarın Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.''