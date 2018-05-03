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Melih Gökçek'ten CHPlilere çağrı: Artık beni kabullenin

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını günler öncesinden bildiğini söyleyerek, CHP'lilere "Artık kabullenin, Gökçek CHP uzmanıdır" diye seslendi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Melih Gökçek'ten CHPlilere çağrı: Artık beni kabullenin

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İlhan Kesici’nin CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce ismini vermesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Günler önce CHP adayının Muharrem İnce olacağını ve bunu paylaştığını hatırlatan Gökçek, CHP’lilere seslenerek, “Sevgili CHP’liler, inat etmeyin ve hakkı teslim edin. Gökçek CHP uzmanıdır” dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. CHP
  4. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    Melih Başkanım birdahaki seçimde CHP sizede teklif getirebilir, ne dersiniz. Bukadar nikahtan sonra 7 Kocalı Hürmüz misali.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan33 dk önce
    20 kusur yıl ankara buyuk şehir belediyesinin kaynaklarını sadece cehepeden haber sızdırmak için cehepelilere aktarıp kendi seçmenlerini yokluğa yoksulluğa mahkum etmek marifetse eveeeet geçekten gööööökçek çooook büyük bir cehepe uzzzzmmmmmanııııddddır
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