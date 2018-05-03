Melih Gökçek'ten CHPlilere çağrı: Artık beni kabullenin

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İlhan Kesici’nin CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce ismini vermesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Günler önce CHP adayının Muharrem İnce olacağını ve bunu paylaştığını hatırlatan Gökçek, CHP’lilere seslenerek, “Sevgili CHP’liler, inat etmeyin ve hakkı teslim edin. Gökçek CHP uzmanıdır” dedi.