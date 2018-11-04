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Melih Gökçek'te yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden yerel seçimler ve ittifak konusunda açıklama yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 23:19
Melih Gökçek'te yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır." dedi.

Son zamanlarda hakkında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkan, ve adı Milliyetçi Hareket Partisi ile de anılan Melih Gökçek, kendi adına Ankara'da anket yaptırdığı iddialarıyla ilgili, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek, söz konusu anket iddialarını sert bir dille yalanladı.

Anket iddiaları

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddialarını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'e çok sert yanıt verdi. Gökçe, iddialara ilişkin, "Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Yeter ki cumhur ittifakı olsun"

Yerel seçimlere AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte girmesi gerektiğini savunan Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 23:19
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 8 dk önce
    Melih bey çok güzel temenni, BEN demeden bunu yapman senin gerçek bir idealist olduğunu KANITLADI. Halid bin Velid’in R. A. gibi gerektiğinde bit NEFER olmaktan çekinmedin, helal olsun.
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