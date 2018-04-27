Melih Gökçek'in Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyadan yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı görenleri gülmekten kırdı geçirdi.27 Nisan 2018 Cuma 10:50
YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday arayışında olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkarmada düştüğü duruma atıfa bulunan Gökçek'in paylaşımı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
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