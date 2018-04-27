Melih Gökçek'in Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday arayışında olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkarmada düştüğü duruma atıfa bulunan Gökçek'in paylaşımı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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