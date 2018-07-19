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Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği projede bir erteleme daha

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "en büyük hayalim" dediği projelerden olan Ankapark için bugün üçüncü kez düzenlenen ihale, dev park için teklif veren olmayınca bir kez daha ertelendi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:23
Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği projede bir erteleme daha

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "en büyük hayalim" dediği projelerden biri olan Ankapark için bugün üçüncü kez ihale düzenlendi. Dev park için teklif veren olmayınca ihale bir kez daha ertelendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark için bugün üçüncü kez ihale düzenlendi. Dev parkı kiralamak için teklif veren olmayınca ihale 2 Ağustos’a ertelendi.

Ankara’nın turizmine katkı sağlaması amacıyla yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark için ilk ihale 14 Haziran’da, ikinci ihale ise 28 Haziran’da düzenlenmişti. İlk ihale, katılan olmadığı için ertelenirken, ikinci ihale ise tek teklif veren Azeri firmanın dosyasındaki eksiklik nedeniyle iptal edilmişti.

2 AĞUSTOS’TA 4’NCÜ KEZ İHALE YAPILACAK

Parkın işletmeye verilmesi için üçüncü ihale bugün saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu’nda yapıldı. Parkın işletmesi için bu kez teklif veren olmadı. İhale 2 Ağustos’a ertelendi. Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti. İhaleye katılmak isteyenler için 5 bin TL karşılığında şartname almak zorunluluğu bulunuyordu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:23
  1. ankapark
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Melih Gökçek

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