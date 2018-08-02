Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği projede bir erteleme daha
Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 2013 yılında yapımına başlanan Ankapark'ın bir ihalesi daha sonuçsuz kaldı.02 Ağustos 2018 Perşembe 15:15
Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi ertelendi.
Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Teklif veren firma olmaması üzerine ihale ertelendi. Ankapark ihalesi, belediyenin belirleyeceği ileri bir tarihte tekrarlanacak.
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