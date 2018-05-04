'Melih Gökçek'i çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum'

Ahmet Hakan Best FM'e konuk oldu.

Sosyal medyada eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptıkları atışmalar ile kendisini gündeme getirmeye çalışan Ahmet Hakan, "Melih Gökçek'in başkanlığı bırakmasından sonra kendisini çok özlüyorum, onsuz bir hayat düşünemiyorum. Arıyor zaman zaman, görüşüyoruz. Şu an zamanı çok, işi gücü yok, sürekli arıyor" dedi.