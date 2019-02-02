Melih Gökçek'e büyük şok! Twitter, Gökçek'in hesabını askıya aldı!

Sosyal medyayı etkin kullanan siyasetçilerden biri olanMelih Gökçek'in Twitter hesabının askıya alındığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Gökçek, siyasi tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Öte yandan Gökçek'in, kendisine yöneltilen soruları cevaplama üzere ikinci bir hesap olarak kullandığı ve resmi hesabından da yönlendirme yaptığı "@MELHGOKCEK062" hesabının Twitter tarafından askıya alındığı ortaya çıktı.,