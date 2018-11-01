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Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin Ankara adayı olur mu?

23 yıldır Ankara’yı yöneten Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. 2019 yerel seçimlerinin gölgesi sandığa düştüğü şu günlerde Melih Gökçek’in adaylığı konusunda birbiri ardına açıklamalar geliyor. Önce MHP’den sonra da AK Parti’den Ankara adayının Melih Gökçek olur mu? Sorusuna cevap geldi. Peki AK Parti Ankara’da Melih Gökçek’i yeniden aday gösterir mi? AK Parti’nin Başkent adayı kim olur? Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den Gökçek açıklaması geldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:04
Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin Ankara adayı olur mu?

23 yıldır Ankara’yı yöneten Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. 2019 yerel seçimlerinin gölgesi sandığa düştüğü şu günlerde Melih Gökçek’in adaylığı konusunda birbiri ardına açıklamalar geliyor. Önce MHP’den sonra da AK Parti’den Ankara adayının Melih Gökçek olur mu? Sorusuna cevap geldi. Peki AK Parti Ankara’da Melih Gökçek’i yeniden aday gösterir mi? AK Parti’nin Başkent adayı kim olur? Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den Gökçek açıklaması geldi.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP, 24 Haziran genel seçimlerinde olduğu gibi ittifak yaparak seçimlere girmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle herkes kendi yoluna gidecek. AK Parti Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adaylığı konusunda MHP’den yeşil ışık gelmişti. Bahçeli, yaptığı açıklamada, ‘gelirse bizi onure eder’ dedi. Bahçeli’nin bu sözleri sonrası Melih Gökçek, MHP’ye mi geçecek ve MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak ? soruları sorulmaya başlandı. ettiği  Melih Gökçek’in adaylığı konusunda herkesin merak  ettiği AK Parti’den ne cevap gelecek sorusuydu.

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

“Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklama yaptı.  Ömer Çelik, Melih Gökçek'in AK Parti ile kardeş ilişkisinin olduğunu söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Ömer Çelik  şunları söyledi:  ''Dün sayın Cumhurbaşkanımız Gökçek ile ilgili olarak kendisinin dava arkadaşlığına, kardeşliğine vurgu yaparak açıklama yaptı. Bu sayın Gökçek'in AK Parti ailesi içinde kardeşlikle nitelenen bir siyasi şahsiyet olarak bir vurgudur. Sayın cumhurbaşkanımız bu şekilde değerlendirmiştir. Sayın Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi. Bulunduğu konum ne olursa olsun bu konum değişmez. Bu açıklamalar kimlerin aktif olarak adayımız olacağı, olup olmayacağı şekilde bir sonuca bizi şu aşamada götürmez. Dünkü açıklama dava arkadaşlığına, kardeşliğe vurgu olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.''

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:04
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