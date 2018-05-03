Melih Gökçek Muharrem İnce'nin adaylığını 10 gün önceden bildi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklamasına bir gün kala ''Benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak' dedi. Tebrik için İnce'yi aradığını söyleyen Kesici, 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti' ifadesini kullandı.



Bu açıklamayla birlikte CHP'de günlerdir süren aday düğümü çözülmüş oldu. CHP'de aday krizinin devam ettiği günlerde yaptığı doğru tahminlerle 'CHP uzmanı' olarak anılan Melih Gökçek'in açıklaması ise dikkat çekmişti. Gökçek, 23 Nisan tarihinde CHP adayının Muharrem İnce olduğunu ifade etmişti.