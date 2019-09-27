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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çok sert tepki: Neyin intikamını alıyorsun?

Melih Gökçek, koltuğa oturmasının ardından skandallarla gündemi meşgul gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

27 Eylül 2019 Cuma 18:04
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çok sert tepki: Neyin intikamını alıyorsun?

Ankara'da Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren teleferiklere zam yapılmasının ardından Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Mansur Yavaş'a "Neyin intikamını alıyorsun?" diye sordu.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in mevcut başkan Yavaş'a tepki gösterdiği o paylaşım:

Sn. Yavaş, benim zamanımda telefrik ücreti 1 TL idi...

Sen şimdi 3.25 liraya çıkartmışsın. Bizim amacımız sadece metroya yolcu taşımak değil, Şentepeliyi Demetevlere 1 TL'ye indirmekti.

Sn. Yavaş, Şentepeli sana ne yaptı da onları cezalandırıyorsun?

Neyin intikamını alıyorsun?

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:04
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Melih Gökçek
  3. CHP
  4. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • pınar demirpınar demir21 dk önce
    maalesef başkanım bıktık usandık bu yavaşmıdır uyuşukmudur nedir...kim seçip ankaranın başına doladıysa ...bu iş bilmezleri merhametsizleri projele adamları...
  • GerçekGerçek22 dk önce
    Kapatacaklar her yeri israf var diyerek pkklilar nasıl alınacak başka işe.
  • MertMert29 dk önce
    Sen konuş Melih anca onu yaptın Ankara’ya bide dinazorların vardı ulan ne ileri görüşlü adamsın
  • VatandaşVatandaş30 dk önce
    Sayın azledilen başkan. Elektrik ve enerjiye nekadar zam geldiğini biliyormusunuz. Yada dövizin ne kadar arttığını. Yada çarşı pazara hiç çıkıp fiyatlar gördünüz mü. Muhtemelen diğer tüm projeleriniz gibi bu projenizde zarar ediyordur. En azından zarar etmeden hizmet vermek için fiyat değişikliği yapmıştır.Yada Ankaralılara bıraktığınız en büyük karadelik Eğlence parkının zararını kapatmak içinde olabilir.
  • Bırak yapsınBırak yapsın34 dk önce
    Sayın Gökçek! Ankaralı Yavaşı bu gün bulunduğu yere getirdi. Bırak ta Yavaş kendisini tercih edenlere yapsın yapacağını. Belki Ankara o çayırı sevmıştir.

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