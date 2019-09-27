Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çok sert tepki: Neyin intikamını alıyorsun? Melih Gökçek, koltuğa oturmasının ardından skandallarla gündemi meşgul gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ankara'da Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren teleferiklere zam yapılmasının ardından Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Mansur Yavaş'a "Neyin intikamını alıyorsun?" diye sordu. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in mevcut başkan Yavaş'a tepki gösterdiği o paylaşım: Sn. Yavaş, benim zamanımda telefrik ücreti 1 TL idi... Sen şimdi 3.25 liraya çıkartmışsın. Bizim amacımız sadece metroya yolcu taşımak değil, Şentepeliyi Demetevlere 1 TL'ye indirmekti. Sn. Yavaş, Şentepeli sana ne yaptı da onları cezalandırıyorsun? Neyin intikamını alıyorsun?

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