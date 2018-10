Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor! Gökçek’ten çok sert açıklama

AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söyledi. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artışına dikkat çekerken, isim vermeden kendisinden önceki başkan Melih Gökçek'i eleştirdi.

Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticiliğini yaptığı Ankaraspor, 2014 yılında ismini Osmanlıspor olarak değiştirmişti. Osmanlıspor, geçen yıl Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğunu bırakması sonrasında Süper Lig'den 1. Lig'e düştü. Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde, Ankara Belediyesi'nin hafriyat işleri Ankaraspor A.Ş.'ye verilmişti. Ankaraspor A.Ş. ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki ilişki, sık sık birçok siyasi tarafından gündeme getirilmişti.

Mustafa Tuna: Gelir 15 milyon TL'ye yükseldi

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticilik yaptığı Ankaraspor A.Ş.'ye verilen hafriyat işi, Mustafa Tuna'nın başkan olmasından sonra Mart 2018'de 10 yıllığına belediye iştiraklerinden Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret (ANKET) A.Ş.'ye verildi. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaptığı açıklamada; belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, 15 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti. Tuna'nın açıklamaları, "Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti" şeklinde yorumlandı.

Melih Gökçek, Twıtter'da yanıt verdi

Gökçek, Tuna'nın açıklamaları sonrası kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Seçim sırası cevap verip vermemekte çok tereddüt ettim. Çünkü medya ve sosyal medya birbirlerine düştüler diye haberler yapıp göbek atacaklar" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

"1) BUGÜN SN MUSTAFA TUNA ATTIĞI TWİTTE VE BİR TV'DE YAPTIĞI KONUŞMADA AYLIK 30.000 TL OLAN HAFRİYAT GELİRLERİNİN 15 MİLYON TL'YE ULAŞTIĞINI YAZARAK RESMEN VATANDAŞIN GÖZÜNDE BİZİ HIRSIZ İLÂN ETMİŞ...

2) TUNA'NIN ATTIĞI TWİTİN ALTINDAKİ YORUMLARI OKUYUNCA KAN BEYNİME SIÇRADI...

3) SOL İNTERNET SİTELERİ MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ HABERİN ÜZERİNE ATLAMIŞLAR...⤵️ SEÇİM SIRASI CEVAP VERİP VERMEMEKTE ÇOK TEREDDÜT ETTİM...ÇÜNKÜ MEDYA VE SOSYAL MEDYA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER DİYE HABERLER YAPIP GÖBEK ATACAKLAR....

4) ANCAK CEVAP VERMEZSEM, BU SUÇLAMAYI KABUL ETMİŞ OLACAĞIM... VERDİĞİM CEVABIN BİR NEFSİ MÜDAFAA OLDUĞUNU PARTİ YÖNETİMİMİN ANLAYIŞLA KARŞILAYAÇAĞI ÜMİDİYLE, KONUYU DETAYLI OLARAK ANLATMAK İSTERİM...

5) ÖNCE ŞUNU BELİRTMEK İSTERİM, HAFRİYAT İŞİ BELEDİYE TARAFINDAN ANFA'YA İHALE EDİLMİŞ, ANFA'DA İŞİ YILLIK 1.320.000 TL'DEN OSMANLISPOR'A İHALE ETMİŞTİR...OSMANLISPOR'DA İŞLETME İŞİNİ BİR ALT FİRMAYA YAPTIRMIŞTIR.

6) OSMANLISPOR'A YILLIK NE KADAR GELİRLERİ OLDUĞUNU SORDUM... YILLIK 5.000.000 (1.320.000 ANFA kirası bunun içinden veriliyor) CİVARINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER...BU PARA OSMANLISPOR'DA WEBO'YA VERİLEN BİR YILLIK OYNAMA BEDELİ...

7) SPOR İÇİN SN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE HÜKÜMETİMİZİN TAKIMLARA VERDİĞİ DESTEK ORTADA İKEN OSMANLISPOR'A İHALE KARŞILIĞI BİR YERDEN 5 MİLYON GELMESİ ÇOK NORMAL BİR OLAYDIR. OSMANLISPOR'A BUNUN HARİCİNDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TEK KURUŞ BAĞIŞ YAPILMAMIŞTIR.

8) BUNA KARŞILIK BENİM SON DÖNEMİMDE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜNE, BELEDİYE VE BAĞLI ŞİRKET BÜTÇELERİNDEN 10 MİLYON TL YARDIM YAPILMIŞTIR... HİÇ KİMSE DE BU YARDIM NİYE YAPILDI DEMEMİŞTİR... SN TUNA'DA ANKARAGÜCÜ'NE YARDIMI DEVAM ETTİRMİŞTİR...

9) TÜRKİYE DE TÜM KULÜPLER BELEDİYELERDEN KARŞILIKSIZ YARDIM ALIRLAR. HATTA AÇIN BAKIN..SÜPER LİG ,1.LİG,2.LİG VE 3.LİGDE İSİMLERİNİN ÖNÜNDE BELEDİYE TABİRİ OLAN KAÇ TANE KULÜP GÖRÜRSÜNÜZ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, MENEMEN BELEDİYESPOR, SİVAS BEL.SPOR,MANİSA B.BEL.SPOR,

10) ETİMESUT BELEDİYESPOR, SANCAKTEPE BELEDİYESPOR, BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR, KOZAN BELEDİYESPOR, NEVŞEHİR BELEDİYESPOR, NAZİLLİ BELEDİYESPOR, KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR, ERZİN BELEDİYESPOR, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, KIRŞEHİR BELEDİYESPOR,

11) SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR, BERGAMA BELEDİYESPOR, ALTINDAĞ BELEDİYESPOR, ELAZİZ BELEDİYESPOR, SERİK BELEDİYESPOR, BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR, ÇORUM BELEDİYESPOR, KARACABEY BELEDİYESPOR, FATSA BELEDİYESPOR BU PROFESYONEL FUTBOL TAKIMLARINDAN BAZILARIDIR.

12) DEMEKKİ TÜRKİYE DE BİRÇOK BELEDİYE, BIRAKIN KULÜPLERE YARDIM ETMEYİ, İSİMLERİNİ DAHİ KULÜPLERE VERMİŞLERDİR.. BURAYA KADAR KONUYU SPORU DESTEK AÇISINDAN ELE ALDIK...

13) ŞİMDİ GELELİM MUSTAFA TUNA'NIN İDDİALARINA... TUNA 'NIN GELİR MUKAYESELERİ KÜLLİYEN YALANDIR... HAFRİYAT İŞİ DÖRT AYDAN BERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI KURULUŞU ANKET A.Ş. TARAFINDAN YAPILMAKTADIR... HAFRİYAT PARALARI BÜYÜKŞEHİR VEZNESİNE YATMAKTADIR

14) HAFRİYAT HİZMETİ ANKET A.Ş. VERİLMEKTEDİR. TUNA AYDA 15 MİLYON HAFRİYAT GELİRİNDEN BAHSETMEKTEDİR... YANİ DÖRT AYDA 60 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞ OLMALIDIR. BU YILDA 180 MİLYON DEMEKTİR... ALTTTAKİ TWİT YORUMLARINA BAKINCA KONUNUN BÖYLE ANLAŞILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR

15) BU RAKKAM TUNA'NIN YALANIDIR... BENİM ÖĞRENDİĞİME GÖRE TUNA ZAMANINDA, DÖRT AYLIK TOPLAM HASILAT TAMI TAMINA 22 MİLYON 300 BİN TL'DİR… YANİ ORTALAMA AYLIK 5,5 MİLYONDUR… ŞİMDİ... BU HESAPTA TUNA'NIN EN BÜYÜK KURNAZLIĞI HASILATI YAZARKEN MASRAFI GİZLEMESİDİR

16) ÇÜNKÜ MASRAF ANKET A.Ş. TARAFINDAN YAPILMAKTA VE HER AY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE FATURA EDİLMEKTEDİR.

17) ANKET 13 DÖKÜM SAHASI TESPİT ETMİŞ VE BURALARDA İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTIRMAK ÜZERE MÜSTECİRE KİRAYA VERİLMİŞTİR. ANKET İLK AY İTİBARIYLA BELEDİYE'YE 9,5 MİLYON TL FATURA KESMİŞTİR.... BU BELEDİYE VE ANKET ARASINDA İHTİLAF ÇIKARTMIŞ VE TARAFLAR BİRBİRİNE GİRMİŞTİR...

18) BELEDİYENİN TOPLADIĞI 22 MİLYON TL, HAFRİYATIN EN YOĞUN OLDUĞU AYLARDADIR.. ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA BU HASILATIN 1/4'ÜNÜ BİLE TOPLAMAK ZORDUR. BİR YILLIK SÜREDE TOPLANACAK PARA TAŞ ÇATLASA 35 MİLYONU (hadi mübalağa edelim 40 milyonu) ANCAK BULACAKTIR.

19) BİRİNCİ AY KESİLEN MASRAF FATURASI 9,5 MİLYON OLDUĞUNA GÖRE YILLIK FATURA EN AZ 100 MİLYONU BULACAKTIR. HADİ TUNA’YA TORPİL YAPALIM,AYDA 5 MİLYON MASRAF OLSA (Çünkü personel masrafı, araç kiraları ve iş makinaları kiraları 12 ay boyunca devam edecektir)"

20) YILLIK 60 MİLYON MASRAF OLACAKTIR. ŞİMDİ SAYIN MUSTAFA TUNA'YA SORUM. SİZ 40 MİLYON GELİRLE 60 MİLYON MASRAFI NASIL KARŞILAYACAKSINIZ? BELEDİYE'NİN 20 MİLYON KAMU ZARARINI KİM ÖDEYECEKTİR? İNSANLARI AYLIK 15 MİLYON GELİR ELDE ETTİĞİNİZİ SÖYLEYEREK NİÇİN ALDATIYORSUNUZ?

21) AYRICA YASAL OLMAYAN YOLDAN YAPTIĞINIZ HAFRİYAT İPTALİ İLE, SAYIŞTAYCA KAMU ZARARI TESPİT EDİLİRSE, BUNU CEBİNİZDEN KARŞILAYACAK MISINIZ?

22) GELELİM SN MUSTAFA TUNA'NIN SON ZAMANLARDA AK PARTİMİZE VERDİĞİ ZARARLARIN ARKASINDA KİM VAR? MUSTAFA TUNAYI BU TİP ÇIKIŞLAR İÇİN, KİM, NASIL İKNA EDİYOR? VE BU KİŞİ KİMİN ADINA BUNLARI YAPIYOR?

23) ŞU ANDA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ İKİ KİŞİ İDARE EDİYOR.. BİRİNCİ KİŞİ BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANI ADNAN YUVA... ADNAN YUVA ŞU ANDA DEĞİŞİK ŞİRKETLERE GAZETECİ VEYA GAZETECİ YAKINI OLARAK 30 KİŞİ CİVARINDA ELAMAN YERLEŞTİRDİ.

24) BU KİŞİLERİN GÖREVİ ADNAN'IN İSTEDİĞİ HABERLERİ GAZETE VE İNTERNET SİTELERİNDE YAYINLATMAK. ŞU ANA KADAR DA GAYET BAŞARILI OLDULAR... ADNAN'IN İZNİ OLMADAN BELEDİYE VE ŞİRKETLERDE PERSONEL HAREKETLERİ İMKANSIZ.

25) ŞİMDİYE KADAR MELİH GÖKÇEK'İN ADAMI DİYEREK 400 CİVARINDA AK PARTİ SEMPATİZANI YÖNETİCİ VE İŞÇİYİ İŞTEN ATTIRDI... AMA BUNA KARŞILIK 500 KİŞİYİ İŞE ALDIRDI... ENTERESAN OLAN ŞU; GENELDE YANINA ALDIĞI GAZETECİLER SOL GAZETELERLE İÇLİ DIŞLI OLAN İSİMLER...

26) İKİNCİ KİŞİNİN İSMİ HAKAN BAKKALBAŞIOĞLU… ŞU ANDA BELEDİYE VE ŞİRKETLERDE TÜM İHALELER VE ÖDEMELER BAKKALBAŞIOĞLU'NUN OKEYİ OLMADAN YAPILAMIYOR... BU GERÇEĞİ BELEDİYEDE HADEMEYE SORUN, SİZE TASTİK EDER...