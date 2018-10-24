Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı olacak?

Melih Gökçek, AK Parti listesinden Ankara’yı uzun yıllar yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında bulunan Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmişti. 2019 yerel seçimlerde Melih Gökçek’in MHP’den aday gösterileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 6 isimden birisi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum." diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Melih Gökçek olacağı iddia edildi. MHP kaynakları: "Melih Gökçek'i Ankara için düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mahsur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya % 7.8

Melih Gökçek, 20 Ekim 1948’de Ankara’nın Keçiören ilçesinde doğdu. Ahmet Bey ve Kadriye Hanımın oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te tamamladıktan sonra, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinin yanı sıra, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Eğitiminin ardından Parlamento muhabirliği yapmaya başladı. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür muavinliği yaptı. Askerlik görevini yedek subay olarak Kıbrıs Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisinden Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. Keçiören Başkanlığı sırasında ANAP’ın Türkiye’deki belediye başkanları arasında yaptırdığı araştırmada yüzde 70’le en başarılı başkan seçildi. Bu dönemde ayrıca spora yaptığı katkılar dolayısıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün “Ömür Boyu Spor Sahalarına Giriş Kartı” ödülünü ve Ankara Muhtarlar Derneğinin “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü aldı. 1987’den 1994 yılında kadar Keçiörengücü Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. 1989’da ikinci kez aday olduğu Keçiören Belediye Başkanlığını kazanamayınca bu tarihten itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atandı.

1991’de ANAP’tan ayrılarak RP’ye geçti. 1991 genel seçimlerinde RP listesinden 19. dönem Ankara milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu dönemde Anayasa Komisyonu üyeliği, (10/3) Esas Nolu Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği ve (10/11) Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1994’te milletvekilliği devam ederken RP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı seçilince TBMM Anayasa, Adalet Komisyonunca 28 Nisan 1994’te milletvekilliğinden çekildiğine karar verildi. RP’nin kapatılması üzerine FP’ye geçti. Bu partinin adayı olarak girdiği 1999 yılı Belediye Seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 2002 yılında Demokrat Partiye geçti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı ve üçüncü kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden dördüncü kez Büyükşehir belediye başkanı seçildi. Melih Gökçek İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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