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Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı? Bahçeli son dakika duyurdu

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’nin Ankara adayı olacağı iddia edilmişti. Melih Gökçek’in MHP Ankara adaylığı konusuna ilişkin Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması geldi. Peki Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı?

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı? Bahçeli son dakika duyurdu

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’nin Ankara adayı olacağı iddia edilmişti. Melih Gökçek’in MHP Ankara adaylığı konusuna ilişkin Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması geldi. Peki Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı?

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır'' dedi.

Gökçek: Bahçeli beni onore etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Sayın Bahçeli, sözleriyle beni onore etmiştir, teşekkür ediyorum'' dedi.

Hayati Yazıcı ile Melih Gökçek birbirine girmişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Melih Gökçek’in MHP’den aday gösterileceği iddiaları için şunları söylemişti:  "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı. Bundan bir süre önce görevini bırakması istendi. Bu iş olsun diye yapılmış bir tasarruf değil. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım"

Yazıcı'nın açıklamasına Gökçek'in cevabı ise "Benimle ilgili kamuoyu önüne çıkamayacak bir suçum varsa, açıklamazsan namertsin" olmuştu.

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya % 7.8         

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
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