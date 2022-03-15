Melih Gökçek kötü haberi duyurdu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, hastalığı hafif geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sonunda benim ve eşim Nevin'inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz."