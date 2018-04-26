Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce' bombası
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Muharrem İnce'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.26 Nisan 2018 Perşembe 13:52
24 Haziran seçimleri günler kala CHP'nin çatı adayı arayışları sonuç vermedi.
CHP içindeki aday krizi devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi esli Başkanı Melih Gökçek, bomba bir iddiada bulundu.
Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na 'Ya sen ya da ben CHP adayı olacağız. Hayır dersen 100 bin imza ile ben adayım. Kararını ver. ' dediğini öne süren Gökçek'e göre İnce aday olur ve CHP'nin çıkaracağı adaydan daha çok oy alırsa solun yeni lideri olacak.
Gökçek'in tweeti şöyle:
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