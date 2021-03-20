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Gündem Melih Bulu'dan istifa haberine cevap verdi
Gündem

Melih Bulu'dan istifa haberine cevap verdi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hakkında çıkan istifa haberine, "Benim niye haberim yok" diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 23:38:00 -
Melih Bulu'dan istifa haberine cevap verdi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandıktan sonra sayısız provokasyon ve iftiraya maruz kalan Prof. Dr. Melih Bulu, bu defa 'Gerçek Gazete'nin hedefi oldu. Gerçek Gazete 'Melih Dayanamadı' başlığıyla "Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi." haberini yaptı.

Bulu dalga geçti

Prof. Dr. Melih Bulu sözde gazeteci Ali Tarakçı'nın paylaştığı yalan haberi alıntılayarak "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim :)" cevabını verdi.

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