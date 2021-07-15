Melih Bulu kimdir görevi? Melih Bulu hayatı

Melih Bulu, 15 Ağustos 1970'te Kırıkkale'de dünyaya geldi. Bulu, lise öğrenimini Kayseri Fen Lisesi'nde tamamladı. Melih Bulu, yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve hava platformları üreten TUSAŞ firmalarında mühendis olarak çalıştı. P&G firmasında fabrika müdür yardımcılığı yaptı.Ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı. Finans alanında doktorası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesinin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesinin rektörü olarak göreve başladı.

2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) adlı sivil toplum kuruluşunun önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı. Melih Bulu, 2021 yılında YÖK'ün önerdiği 9 aday arasından Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Melih Bulu 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevinden alındı.