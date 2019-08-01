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Melet’e ikinci köprü yapılıyor

Ordu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında toplandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
Melet’e ikinci köprü yapılıyor

Ordu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında toplandı.


Ordu Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Ordu OSB Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısına, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek, OBB Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya ve Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.


Ordu OSB’nin genel durumu hakkında brifing sunumu ile başlayan toplantıda; Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından, halihazırda Karşıyaka Mahallesi’nden geçmekte olan Ordu Çevre Yolu trafiğini rahatlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Ordu Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçerek, Melet Irmağı üzerine yapılacak köprü ile birlikte Dörtyol Kavşağı’na bağlanacak alternatif yol yapımı konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


Toplantıda ayrıca, Ordu Organize Sanayi Bölgesinin ana yolunu oluşturan Muhsin Tercan Sokağının aşınan yolunun Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılması, OSB içerisinde yer alan bir parselle ilgili imar planı tadilatı yapılması, OSB içerisindeki işletmelerin kullandığı su tedariki ve su fiyatları konusunda müzakereler yapıldı. Ordu OSB’nin sorun ve ihtiyaçları değerlendirildi.


Toplantının sonunda, Vali Seddar Yavuz tarafından Ordu 2. OSB, Fatsa ilave OSB ve Ünye OSB ile ilgili yürütülen çalışmalar ve son durumları hakkında toplantıya katılanlara detaylı bilgilendirmede bulunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
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