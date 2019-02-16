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Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe:- "Geçen yıl ilk etapta 80 bin hedef koymuştuk fakat 150 bin raftingsevere ev sahipliği yaptık. Orta Doğu, Arap misafirlerimiz burayı keşfetmeye başladı. Şimdiden 200 bin turist yer ayırtmış şekilde. Buna bağlı olarak yerli turistlerle birlikte hedef 300 bin raftingsever"

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:16
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun raftingseverlere ve ilçede rafting işletmecilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Yılın ilk ayı ile 6. ayı arasındaki bölümü ilk sezon ile adlandırıyoruz. Suyumuzun debisi oldukça iyi. Bölgede tur düzenleyen işletmecilerimize başarılar diliyorum. Bu bölümde inşallah kazasız turlar nasip olur. " şeklinde konuştu.


- "Hedef 300 bin"

Kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilk etapta 80 bin hedef koymuştuk fakat 150 bin raftingsevere ev sahipliği yaptık. Orta Doğu, Arap misafirlerimiz burayı keşfetmeye başladı. Şimdiden 200 bin turist yer ayırtmış şekilde. Buna bağlı olarak yerli turistlerle birlikte hedef 300 bin raftingsever. Bu yıl Melen Çayı bizim düşüncemize göre 300 bin macerasevere ev sahipliği yapacak."

Daha sonra Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetlerini giyerek Melen Çayı'nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:16
  1. Adrenalin
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