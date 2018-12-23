THY- Euroleague
0553 313 94 23

Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası

Çaydaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı belirlendi- Bölgede temizlik çalışması başlatıldı

23 Aralık 2018 Pazar 20:24
Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de Melen Çayı'ndaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Melen Çayı'nın Bahçeköy mevkisinde sızıntı gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sızıntının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sızıntının, atıl durumdaki hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

- "Florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık"

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlusu Asım Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Koçak, ekiplerin sızıntının nereden geldiğini bulmaya çalıştığını anlatarak, "Kanalizasyona flor ve mazot karıştığı ihbarı üzerine saat 02.00'dan sonra sonra tüm bacalarımızı tek tek açarak çalışma yaptık. Sıkıntının bu noktadan geldiğini, hastanenin kazan dairesinden kaynaklandığını belirledik. Vanaların döküm olması dolayısıyla hırsızların vanaları söküp sattıklarını ve florun tamamen kanalizasyona verildiği tespit edildi. Şu an florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:24
  1. Düzce
  2. Flor
  3. Melen Çayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Gri listedeki terörist Şırnak'ta..
    3. Dereye devrilen kamyonun sürücüsü..
    4. Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
    5. Erdoğan ile Trump "Suriye'de ortak..
    6. 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş..
    7. Gri kategoride yer alan terörist..
    8. Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası
    9. Maçın ardından
    10. Cumhuriyet darbe ve tehdit..
    11. Aranan Terörist Listesi'nde "gri..
    12. Frank de Boer, Atlanta United'ı..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Maçın ardından
    16. Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı,..
    17. Çöpten topladıkları atıklarla konser..
    18. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sahip..
    19. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    20. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek