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Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Cemal Dal idaresindeki 34 KSG 72 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Harmankaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Takla atan otomobil, bölgeden geçen Melen Çayı'na düştü. Suda süreklenen otomobili, kaya parçası durdurdu.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
  1. Düzce

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