Melek hemşire de koronavirüse yenildi
Çankırı Devlet Hastanesinde görevli 45 yaşındaki hemşire Melek Erciyez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk annesi Erciyez'in 04 Kasım'da PCR testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sırasında 10 Kasım'da genel durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınan Melek hemşirenin tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. Melek hemşire ile Türkiye’de virüse yenilen sağlık çalışanı sayısı 145’e çıktı.