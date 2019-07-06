0553 313 94 23

Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:50
Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Belçikalı caz şarkıcısı Melanie de Biasio, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival programındaki konser, Uniq Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşti.

Melanie de Biasio, konserde vokal ve flüt performansıyla sahne aldı.

Aarich Jespers vurmalı çalgılar, Axel Gilain gitar ve bas gitar, Matthieu Van ise piyano ile sanatçıya eşlik etti.

Grup, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Brother", "Afro Blue", "Lilies", "I Fell You", "The Flow", "No Deal" adlı şarkılarının aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

- Melanie de Biasio

Kısa sürede atmosferik müziğiyle çağdaş caz sahnesinin dikkati çeken kadın sanatçılarından biri olan Belçikalı caz şarkıcısı Melanie de Biasio'nun "Blackened Cities" ve "No Deal" isimli ilk iki albümü büyük ilgi gördü.

Caz, blues ve soul melodilerini harmanlayan, 2017'de üçüncü albümü "Lilies"ı yayımlayan multi-enstrümantalist De Biasio, 2004'te yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sesini hiç kullanamadığı bir yıl boyunca yaptığı çalışmalara dayanan bu albümüyle caz dünyasındaki varlığını güçlendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:50
  1. 26. İstanbul Caz Festivali
  2. Caza Dokunan Eller
  3. İKSV
  4. Melanie de Biasio
  5. Uniq Açık Hava Sahnesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş gelişme
    1. Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş..
    2. Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
    3. Haban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Başkaya:..
    4. Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da
    5. Yangın kuleleri hayati önem taşıyor
    6. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    7. Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir..
    8. EMKO genel kurulu gerçekleştirildi
    9. Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel..
    10. Sapkın Kerimcan için istenen ceza..
    11. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi enselendi
    12. Hac ibadeti için kutsal topraklara..
    13. Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı..
    14. Düzce Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK..
    15. Karahasanoğlu'ndan teşekkür mesajı
    16. Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu
    17. ‘Aşı karşıtlığı toplum sağlığını..
    18. Yük treni yolu kapatınca yolcu treni..
    19. Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif..
    20. Bu pisliği kim temizleyecek
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!