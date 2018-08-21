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Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Başkan Trump'ın 'b.. çukuru ülkeler' dediği Afrika ülkelerini ziyarete hazırlanıyor.

21 Ağustos 2018 Salı 20:19
Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!

First Lady Melania’nın,Donald Trump’tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump’a yeni bir misilleme daha yaptı.

First Lady,Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, Firts Lady'nin Afrika ülkelerindeki insani yardım çabalarına ve kalkınma programlarına dikkat çekmeyi amaçlayarak yapmayı planladığı geziyi dört gözle beklediğini söyledi.

Melania Trump, gezinin planlarından, Rockville, Maryland'deki bir toplantıda siber zorbalığa karşı konuştuğu zaman bahsetti.

'B.. ÇUKURU ÜLKELER'

Amerikan Gazetesi Washington Post'un Ocak ayında yer verdiği bir haberde, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bir toplantı sırasında milletvekillerine Haiti ve Afrika'dan diğer ülkeleri kastederek, "Neden 'b.. çukuru ülkeler'den çok sayıda insan ABD'ye geliyor" sorusunu sorduğu yer almıştı.

Trump'ın toplantı sırasında ayrıca neden Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmen alınmadığını da sormuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:19
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