Melania Trump'tan flaş Lebron James açıklaması

Söz konusu tweetten birkaç saat sonra, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, LeBron James'in "gelecek nesiller için iyi şeyler yapmaya çalıştığını" kaydetti ve James ile birlikte doğduğu Ohio eyaletinde gittiği okulu ziyaret etmek istediğini belirtti.

Açıklamada Melania Trump'ın "herkesi günümüzde çocukları ilgilendiren konularla ilgili açık bir diyaloğa çağırdığı" ve "gerek ülkeyi gerek dünyayı gezerek siber zorbalık karşıtı girişimi "Be Best" ile çocuklara çevirim içi eylemlerinde sorumlu davranmalarının önemini aktardığı" ifade edildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ

Los Angeles Lakers Basketbol Takımı'nda oynayan LeBron James Pazartesi günü CNN televizyonuna verdiği mülakatta Trump'ın "sporu kullanarak bizi bir şekilde bölüyor ve bu benim katılabileceğim bir bağlam değil" şeklinde konuşmuştu.

James bu açıklamayla Trump'ın ABD'de ulusal marş sırasında ayağa kalkmayıp diz çöken eski Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick ve Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi reddeden basketbol oyuncusu Stephen Curry hakkındaki ağır eleştirilerine gönderme yapmıştı. LeBron James yaşananlarla ilgili olarak "Hiçbir şey yapmadan arkama yaslanıp oturamam" demişti.