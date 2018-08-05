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Melania Trump'tan flaş Lebron James açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde ünlü NBA yıldızı Lebron James'e aptal yakıştırması yapması sonrası First Lady Melania Trump'tan açıklama geldi. First Lady, James'in gelecek nesiller için iyi şeyler yaptığını söyleyerek ünlü basketbolcuya destek verdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:10
Melania Trump'tan flaş Lebron James açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden dalga geçtiği basketbol yıldızı LeBron James'e, ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump'tan destek geldi.

NBA yıldızı LeBron James CNN televizyonuna verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ı sporu siyasi hedefleri için kullanmakla suçlamıştı. Trump bu açıklama üzerine Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı tweette LeBron James'in "televizyondaki en aptal kişi, Don Lemon" ile söyleşi yaptığını belirterek, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

Söz konusu tweetten birkaç saat sonra, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, LeBron James'in "gelecek nesiller için iyi şeyler yapmaya çalıştığını" kaydetti ve James ile birlikte doğduğu Ohio eyaletinde gittiği okulu ziyaret etmek istediğini belirtti.

Açıklamada Melania Trump'ın "herkesi günümüzde çocukları ilgilendiren konularla ilgili açık bir diyaloğa çağırdığı" ve "gerek ülkeyi gerek dünyayı gezerek siber zorbalık karşıtı girişimi "Be Best" ile çocuklara çevirim içi eylemlerinde sorumlu davranmalarının önemini aktardığı" ifade edildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ

Los Angeles Lakers Basketbol Takımı'nda oynayan LeBron James Pazartesi günü CNN televizyonuna verdiği mülakatta Trump'ın "sporu kullanarak bizi bir şekilde bölüyor ve bu benim katılabileceğim bir bağlam değil" şeklinde konuşmuştu.

James bu açıklamayla Trump'ın ABD'de ulusal marş sırasında ayağa kalkmayıp diz çöken eski Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick ve Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi reddeden basketbol oyuncusu Stephen Curry hakkındaki ağır eleştirilerine gönderme yapmıştı. LeBron James yaşananlarla ilgili olarak "Hiçbir şey yapmadan arkama yaslanıp oturamam" demişti.

 
 
 
 
 
 
 
 
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 19:10
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