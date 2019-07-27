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Mektupla başlayan diplomasi

Macaristan’ın Ankara Büyükelçi Viktor Matis, Sinop’un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın Boyabat halkını ilk kez elektrik ve düzenli suya kavuşturan Macar Su Mühendisi Ajtai Albert Kovach’ın Boyabat’taki mezarıyla ilgili yazdığı mektup üzerine ilçeye geldi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
Mektupla başlayan diplomasi

Macaristan’ın Ankara Büyükelçi Viktor Matis, Sinop’un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın Boyabat halkını ilk kez elektrik ve düzenli suya kavuşturan Macar Su Mühendisi Ajtai Albert Kovach’ın Boyabat’taki mezarıyla ilgili yazdığı mektup üzerine ilçeye geldi.


1930’lu yıllarda Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından Sinop’un Boyabat ilçesine su getirmesi için görevlendirilen Macar su mühendisi, 1936 yılında Boyabat’ta vefat etti ve Boyabat Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Macar mühendisle ilgili Büyükelçi Viktor Matis’e bir mektup yazdı. Mektubu olan Büyükelçi Viktor Matis, Boyabat halkını su ve elektriğe kavuşturmak için büyük bir çaba sürdüren mühendis Ajtai Albert Kovach’ın mezarını ziyaret etmek üzere Sinop’un Boyabat ilçesine geldi.


Sabah saatlerinde Boyabat Belediyesini ziyaret eden Büyükelçi Matis, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret sonrası Boyabat Kültür Merkezinde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Matis, “Bugün birkaç saati beraber geçireceğimiz için çok mutluyum. Başkan Şefik Çakıcı’nın mektubunu okurken çok duygulandım. Kendimi sorguladım. Gerçekten bu kadar zamandan sonra ilgi duyan bir belediye, bir şehir gerçekten var mı? Bir tek Macar evladının buraya gelmesi, burada vefat etmesinden sonra bu kadar ilgi görülür mü diye düşündüm. Başkan Şefik Bey ile oturup konuştuğumuzdan sonra hemen anladık ki var. Boyabatlılar bu konuyu ciddiye alıyor ve bu ortak tarihimize sahip çıkıyorlar. Bu bizim için çok özel bir şey. Çünkü biz millet olarak tarihe çok büyük bir önem veriyoruz. Gördüğünüz gibi ben biraz farklı bir büyükelçiyim. Özellikle böyle girişimler için çok fazla önem veren bir kişiyim ve şimdi size söz veriyorum ki elimden geleni bundan sonra da bu ortak girişim için yapacağım. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.


Açıklamalarının ardından mezarlık ziyareti gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
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