0553 313 94 23

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Okulu ziyaret ederek minikleri sevindiren Balcı, öğrencilerle beraber okulun bahçesine ağaç dikti. Kendisine mektup yazarak okullarına davet eden ve okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen minik öğrenciler, Balcı’nın ziyaretiyle neşe dolu bir gün yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, öğrencilerle hoşça vakit geçirdi.



El birliğiyle ağaç diktiler


Çocuklarla sohbet eden ve hepsinin hayallerini, taleplerini tek tek dinleyen Balcı, daha sonra kazma ve küreği eline alarak, öğrencilerle beraber ağaç dikti. Fidanları öğrencilerle birlikte açılan çukurlara yerleştiren Balcı, “Bu fidanları birlikte diktik. Ama korumak sizin göreviniz Bu fidanları sulayın, üzerine basmamaya dikkat edin. Size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı
    1. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    2. Uyku apnesi trafik kazası yapma..
    3. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    4. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    5. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    6. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    7. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    8. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    9. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    10. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    11. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    12. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    13. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    14. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    15. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    16. Uçar’dan bayram mesajı
    17. Şehit ailesine vefa
    18. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    19. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    20. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    21. Hadislerde dua
    22. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    23. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    24. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    25. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    26. Bir ayet... Bir hadis...
    27. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    28. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    29. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    30. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti