Trump'ın skandal mektubunun gölgesinde Pompeo ve Pence Ankara’da
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi17 Ekim 2019 Perşembe 14:49
ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı skandal mektubunun dünya gündemine bomba gibi düşmesinden saatler sonra ABD yönetiminin iki önemli ismi Ankara’ya indi.
Mike Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence’i havalimanında yetkililer karşıladı.
Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini de Ankara’ya getiren uçak da Pence’in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara’ya indi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, dün Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.
YORUM YAZ