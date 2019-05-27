Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, “Mektebim, eğitimle ilgili yenilikleri Türkiye’ye getiren kurum olacak”

Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, “Dünyanın neresinde eğitimle ilgili bir yenilik olursa olsun bu yeniliği Türkiye’ye ilk getiren kurum, Mektebim olacak. Eğitimde öncülerin kurumu olacak” dedi.

Panora AVM Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen Mektebim Okulları Ankara Kampüsleri Mezuniyet Töreni öncesinde Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, göreve kısa bir süre önce gelmesiyle birlikte yaşanılan değişiklikleri, Mektebim Okullarının öğretmenlerine sağlayacağı imkanlarını ve Mektebim’deki eğitim anlayışını değerlendirdi.

“Hedefimiz; dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi olmak”

Mektebim Okulları’nın yönetim kadrosunda kısa bir süre önce değişiklik yaşandığını belirten Özkök, “Mektebim’de son üç ay içerisinde hissedarlık yapısında önemli bir değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte üst kadro değişti. Yeni hissedarların en büyük hedefi; sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi olmak” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimize tamamlayıcı sigortayla destek olacağız”

Yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli girişimlerin olduğunu söyleyen Özkök, Mektebim Okulları’nın öğretmenlerine tamamlayıcı sigortayla destek olacağını belirtti. Özkök, “Bugüne kadar kıymetlilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize bu sene ‘kıymetlilerimiz’ diyeceğiz. Onlara özel yeni programlar çıkarıyoruz. Bu sene öğretmenlerimizin yılı olacak. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla öğretmenlerimize destek olacağız. Ardından yurtiçinde anlaştığımız beş üniversite ile sertifika ve yüksek lisans programları uygulayacağız. Yurtdışında anlaştığımız iki üniversiteyle de öğretmenlerimizin yurtdışından sertifika almasını sağlayacağız. Çok kısa zamanda bu önemli üniversitelerin isimlerini duyuracağız. Programları biz hazırlayacağız. Aynı zamanda biz, kendi yöneticimizi yetiştirmek istiyoruz. Mektebim misyonuyla, Mektebim gelenekleriyle yetişmiş yöneticilerimiz olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitimde öncü kurum olacağız”

Mektebim Okulları’nın değişen yönetim kadrosuyla birlikte sadece Türkiye’de değil, dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında yer alacağını ifade eden Özkök, eğitimden kazanılan paranın sadece eğitime aktarılacağının da altını çizdi. Özkök, “Seneye Mektebim’de çok şey değişecek. Mektebim’de sadece eğitim konuşuluyor. Dünyanın neresinde eğitimle ilgili bir yenilik olursa olsun bu yeniliği Türkiye’ye ilk getiren kurum, Mektebim olacak. Eğitimde öncülerin kurumu olacak. Hepimiz heyecanlıyız, eğitim yatırımı çok keyifli bir yatırım çünkü en kıymetlilerimize; çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Mektebim’in, ortakları şirketten herhangi bir parasal beklenti olmadan, tamamen sermaye ekleyerek şirketin büyümesini istiyorlar. Eğitimden kazanılan, eğitime yatırılacak” diye konuştu.

2018-2019 eğitim yılının sonuna geldiklerini söyleyen Özkök, öğrencilerine ‘Değerlilerimiz’ diye hitap ederek şans diledi. Özkök, “Öğrenciler bizim değerlilerimiz. Bu yolda; ailelerin, öğretmenlerin ve kendilerinin çok büyük emekleri var. Yolları açık olsun diyoruz. Eğitim bitmiyor, ömür boyu bir eğitim söz konusu. Sadece mezun oluyorlar ancak yeni bir dönem başlıyor, şansları açık olsun” dedi.