Mektebim Okulları CEO’su Özkök, “Geçmişinizi çok iyi bilin ama yüzünüz geleceğe dönük olsun”

Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, “Geçmişinizi çok iyi bilin ama yüzünüz geleceğe dönük olsun. Hangi mesleği yaparsanız yapın ama bir Hipokrat gibi; dil, din, ırk ve bölge ayrımı yapmadan, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan bu ülkeye hizmet edin” dedi.

Panora AVM Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilen Mektebim Okulları Ankara Kampüsü mezuniyet töreni ; Altın Oran Kampüsü, Batıkent Kampüsü, Eryaman Kampüsü, Etimesgut Kampüsü, İncek Kampüsü, Mamak Kampüsü, Yaşamkent Kampüsü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan bu ülkeye hizmet edin”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Mektebim Okulları CEO’su Servet Özkök, mezun olan öğrencilerin yanı sıra eğitime yatırım yapan velileri de kutladı. Özkök, “Bugün ilk defa Ankara’da bütün kampüslerimizin katılımıyla mezuniyet törenimizi kutluyoruz. Gözleri ışıl ışıl geleceğe bakan yüzlerce öğrencimizi mezun ediyor bir kısmıyla da önümüzdeki dönem tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Eğitim bir ekosistemdir ve ekosistem canlıdır. Bu ekosistemin içerisinde; veli, öğretmen, öğrenci ve tüm çalışanlar vardı. Bu ekosistem içerisinde güvenlikten, sınıfta derse giren öğretmene kadar herkesin çok büyük emeği var. Dünya Bankası verilerine göre yıllık gayri safi milli hâsılası bin dolarla, 12 bin dolar arasında olan ülkelere orta düzey gelirindeki ülkeler diyorlar. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından beri ne yazık ki orta gelir düzeyinden çıkamadı. Türkiye’nin orta gelir düzeyinden çıkabilmesi için inovasyona ve eğitime yatırım yapması gerekiyor. Siz değerli velilerimi kutluyorum. Sizler eğitime ve çocuklarımıza yatırım yaptınız. Mektebimde son dönemde bir hissedarlık değişimi oldu ve ben de 2 hafta önce göreve başladım. Hedeflerimiz; Mektebimi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi haline getirmek, dünyanın neresinde inovasyon, yeniliğe yönelik eğitimle ilgili ne varsa buraya getirip sizlere sunabilmek. Değerli velilerim çok zor bir dönemi geride bıraktınız ve sizler de artık mezun oluyorsunuz. Çocuklarınızın sıkıntısı sizin sıkıntınız, onların mutluluğu sizin mutluluğunuz oldu. Bu diplomalarda en büyük katkı herhalde sizlerin. Büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Bugün mezun oluyorsunuz ama eğitim bitmiyor. Hiç pes etmeyin, sürekli çabalayın. Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın. Dünyanın neresinde yeni bir şey varsa mutlaka onu bulun buraya getirmeye çalışın. Statücü olmayın, ezberleri bozun. Geçmişinizi çok iyi bilin ama yüzünüz geleceğe dönük olsun. Hangi mesleği yaparsanız yapın ama bir Hipokrat gibi; dil, din, ırk ve bölge ayrımı yapmadan, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan bu ülkeye hizmet edin” dedi.

“Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor”

Etimesgut Mektebim Okulları birincisi ve Mektebim Ankara Okulları Ortaokullular birincisi Elif Naz Uluyol, “Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar acı. Sizden bir şey kalır geriye; kırılan kalbinizden bir parça mı, yoksa sevdiklerinizle paylaştığınız anılar mı? Beni ve sanıyorum ki tüm arkadaşlarımızı hüzünlendiren bir dönemdeyiz. Hayatımızın bir parçasını acı, tatlı anılarla kapatırken, diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlar içerisinde açıyoruz. 8 yıllık eğitim ve öğretim süreci içerisinde iyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrendik. İnsanın ve insanlığın değerini öğrendik. Birbirimize karşı her zaman dürüst ve doğru olmayı, kısacası vatana ve millete yararlı bir birey olmak için gereken ön bilgileri öğrendik. Sorumluluklarımızı ve içerisinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi kavradık. Şimdi bayrağı teslim ederek; nice anılar ve güzel duygular içerisinde, bir o kadarda gururlu ve hüzünlü bir şekilde okuluma veda ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Unutmayın ki geleceğiniz emin ellerde”

İncek Mektebim Fen Lisesi birincisi ve Mektebim Ankara Okulları Liseliler birincisi Ece Eskimez, “Mektebim Koleji’nde okuduğum süreç içerisinde yeni arkadaşlıklar kadar yeni dostluklar da edindim. İyi anılarım kadar, kötü anılarım da oldu. Kendimce başarılarım ve bir o kadar da hatalarım oldu. Çevremdeki arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde bunlardan dersler çıkardım ve bugün o hikayenin son sayfasını yazıyorum. Birlikteliğimiz artık sona eriyor. Elbette ki bu sonun geleceğimizin bir başlangıcı, hayallerimize açılan ilk kapı olduğunu biliyoruz. Hikayelerinizde size başarı dilemek istesem de asıl istediğim bu hikayeleri mutlu bir şekilde yaşamaktır. Başarı her şey demek değildir. Gün bitiminde kafanızı yastığa koyduğunuzda mutlu ve huzurlu bir şekilde uyumanızı dilemek sizin adınıza isteyebileceğim en içten şeydir. Artık sıra bizlerde, unutmayın ki geleceğiniz emin ellerde. Gelecek, her daim Atatürk’ün izinde olan, saygılı ve hoşgörülü olmayı, vatanın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmayı öğrenmiş, bugünün gençleri ve yarının yetişkinleri olan bizlere emanet” şeklinde konuştu.

Mektebim Okulları Ankara Kampüsü’nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan okul birincilerine Mektebim Okul müdürleri tarafından başarı plaketleri verildi. Türk bayrağı ve Mektebim Okulları flamasının el değişim töreninin ardından öğrenciler keplerini atarak Ortaokul ve Lise seviyelerinden mezun oldular.