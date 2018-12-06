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Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı görevine başladı

06 Aralık 2018 Perşembe 00:23
Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı görevine başladı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı Claudia Sheinbaum yemin ederek görevine başladı.

Sheinbaum, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Genel seçimlerle aynı gün yapılan yerel seçimlerde Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı olan Sheinbaum, yoksul mahallelere teleferik yapma ve otobüs ve metro hizmetlerini iyileştirme sözü verdi.

Kentteki çevik kuvvet ekiplerine gerek olmadığını belirten başkentin yeni belediye başkanı, "Polis halkı korumak için var, onları bastırmak için bir polis gücüne ihtiyacımız yok." dedi.

Sheinbaum, ayrıca, 2017'deki depremlerde evlerini ve apartmanlarını kaybeden kişiler için yeni konutlar inşa edileceğini dile getirdi.

Çevre mühendisliği doktorası olan Sheinbaum, 1 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’ın yakınındaki isimlerden biri.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 00:23
  1. Claudia Sheinbaum
  2. Meksiko

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