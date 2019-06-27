Meksika’ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş yaptı Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, yeni Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador’un görevde olduğu yaklaşık 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye girdiğini, 105 bin 835 göçmenin gözaltına alındığı, 77 binden fazla göçmenin ise sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç Enstitüsü Genel Sekreteri Francisco Garduno yaptığı açıklamada, 2017’de 93 bin 846, 2018’de ise 138 bin belgesiz göçmenin ülkeye girdiğini ifade etti. Garduno, 2018 yılının Haziran ayında 308 göçmenin, bu yıl aynı dönemde 771 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.