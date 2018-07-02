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Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador oldu

Meksika’daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Obrador kazandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador oldu

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu  Latin Amerikaülkesi Meksika’daki seçimler nüfusun yüzde 62'sinin  katılımıyla  gerçekleştirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiği ve neticeyi  etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde  48’lik oy oranı ile Meksika’nın yeni devlet başkanı oldu.

Obrador’un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade  Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi  oldu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:04
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